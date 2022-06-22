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Байден признал влияние антироссийских санкций на США

Президент Байден признал влияние антироссийских санкций на энергорынок США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что введенные против России ограничения не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Его слова приводит РИА Новости.

Байден признал влияние антироссийских санкций на энергорынок и подчеркнул, что США и Европа знали, что ограничения приведут к росту цен. Он призвал Конгресс США отменить топливный налог на бензин, чтобы снизить цены на него внутри страны.

Ранее Байден сообщал, что США начнут использовать все рычаги для стабилизации цен на топливо. «И наши страны работают сообща с тем, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает скоординированный выброс нефти из стратегических резервов», — подчеркнул он. Американский лидер добавил, что спецоперация России на Украине «спровоцировала рост инфляции по всему миру, создавая риски дефицита продовольствия» для стран.

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Марина Совина
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