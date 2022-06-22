В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры

Матыцин заявил, что будет добиваться права спортсменов на участие в международных турнирах

Министр спорта Олег Матыцин пообещал добиваться возвращения россиян на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

«Мы прочно и активно будем добиваться права наших спортсменов на участие в соревнованиях», — заявил он. Министр привел в пример российских дзюдоистов, которые в нейтральном статусе смогут принять участие в турнире Большого шлема в монгольском Улан-Баторе.

В марте Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Однако сборная отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.