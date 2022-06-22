Минтранс оценил вероятность банкротства российских авиакомпаний

Глава Минтранса Савельев заявил, что не видит предпосылок для банкротств авиакомпаний РФ

Министерство транспорта пока не видит предпосылок для банкротства российских авиакомпаний, вероятность этого оценил глава ведомства Виталий Савельев в интервью «Российской газете».

Он указал, что с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, Минтранс отслеживает финансовое состояние компаний.

«Компании все держатся, но им надо помогать, стимулировать. Мы в ковид удержали все компании, не было ни одного банкротства», — заявил Савельев, добавив, что в летний сезон перевозчики имеют возможность заработать.

По словам министра, в настоящее время рынок сжат из-за приостановки полетов по зарубежным направлениям и закрытия 11 аэропортов. Он выразил надежду, что авиакомпании смогут сохранить свое место на рынке, и подчеркнул, что Минтранс будет их поддерживать.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Azur Air решила сократить половину парка для экономии запчастей после введения западных санкций.

Также компания Royal Flight оказалась на грани закрытия. Перевозчик не осуществляет полеты уже четыре месяца и пока не планирует их возобновлять до конца лета.

