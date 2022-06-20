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Российская авиакомпания решила сократить половину парка для экономии запчастей

Azur Air собирается использовать лишь 12 из 22 самолетов для экономии запчастей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская авиакомпания Azur Air решила сократить половину парка для экономии запчастей после введения западных санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам.

В послании говорится, что авиаперевозчик собирается использовать лишь 12 из 22 самолетов. В частности, речь идет о лайнерах Boeing 767 и 757.

Королев отмечает в письме, что такие меры необходимы для обеспечения максимальной безопасности полетов, пока компания ищет новые каналы поставок запчастей.

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Как уточнили в агентстве, в настоящее время единственным зарубежным направлением остается Турция. Однако в будущем Azur Air планирует расширить полетную программу за рубеж.

В обращении гендиректора сообщается, что состояние компании «устойчивое», тем не менее он предупреждает сотрудников о возможных сокращениях.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания Royal Flight оказалась на грани закрытия. Перевозчик не осуществляет полеты уже четыре месяца и пока не планирует их возобновлять до конца лета.

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Ксения Жарова
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