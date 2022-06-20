Российская авиакомпания решила сократить половину парка для экономии запчастей

Azur Air собирается использовать лишь 12 из 22 самолетов для экономии запчастей

Российская авиакомпания Azur Air решила сократить половину парка для экономии запчастей после введения западных санкций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо гендиректора компании Евгения Королева к сотрудникам.

В послании говорится, что авиаперевозчик собирается использовать лишь 12 из 22 самолетов. В частности, речь идет о лайнерах Boeing 767 и 757.

Королев отмечает в письме, что такие меры необходимы для обеспечения максимальной безопасности полетов, пока компания ищет новые каналы поставок запчастей.

Как уточнили в агентстве, в настоящее время единственным зарубежным направлением остается Турция. Однако в будущем Azur Air планирует расширить полетную программу за рубеж.

В обращении гендиректора сообщается, что состояние компании «устойчивое», тем не менее он предупреждает сотрудников о возможных сокращениях.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания Royal Flight оказалась на грани закрытия. Перевозчик не осуществляет полеты уже четыре месяца и пока не планирует их возобновлять до конца лета.