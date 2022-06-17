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Российская авиакомпания оказалась на грани закрытия

«Ъ» сообщил, что российская авиакомпания Royal Flight оказалась на грани закрытия

Фото: Unsplash.com

Российская авиакомпания Royal Flight, выполняющая пассажирские авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar, оказалась на грани закрытия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что перевозчик уже четыре месяца не осуществляет полеты и не планирует этого делать как минимум до конца лета. В России у него осталось только два самолета, остальные остались за границей по требованию лизингодателей. Существует риск, что компания потеряет сертификат эксплуатанта, если владельцами воздушных судов будет принято решение окончательно разорвать контракты.

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Источник издания отметил, что Royal Flight не оплачивает лизинг, однако имеет средства на депозитах, чтобы обеспечить платежи, поэтому контракты не считаются расторгнутыми. Собственники направили уведомления о намерении расторгнуть договоры, но в настоящее время они не аннулированы. Уточняется, что велись переговоры о покупке самолетов, однако последовал отказ из-за опасений вторичных санкций.

В России остались только 24-летний Boeing 757 и 11-летний Boeing 737. Перевозчик планировал использовать их для внутренних курортных направлений, однако в ближайшее время такая перспектива не представляется возможной. Борта остаются в аэропорту Шереметьево. Сообщается, что компания уже уволила около трети сотрудников, почти половина штата находится в простое.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны запретили продажу России самолетов и запчастей для них. В марте большинство российских авиакомпаний получили уведомления от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что сделало полеты невозможными. Воздушные судна российских авиаперевозчиков стали задерживать за рубежом.

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Марина Совина
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