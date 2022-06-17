Российская авиакомпания оказалась на грани закрытия

«Ъ» сообщил, что российская авиакомпания Royal Flight оказалась на грани закрытия

Российская авиакомпания Royal Flight, выполняющая пассажирские авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar, оказалась на грани закрытия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что перевозчик уже четыре месяца не осуществляет полеты и не планирует этого делать как минимум до конца лета. В России у него осталось только два самолета, остальные остались за границей по требованию лизингодателей. Существует риск, что компания потеряет сертификат эксплуатанта, если владельцами воздушных судов будет принято решение окончательно разорвать контракты.

Источник издания отметил, что Royal Flight не оплачивает лизинг, однако имеет средства на депозитах, чтобы обеспечить платежи, поэтому контракты не считаются расторгнутыми. Собственники направили уведомления о намерении расторгнуть договоры, но в настоящее время они не аннулированы. Уточняется, что велись переговоры о покупке самолетов, однако последовал отказ из-за опасений вторичных санкций.

В России остались только 24-летний Boeing 757 и 11-летний Boeing 737. Перевозчик планировал использовать их для внутренних курортных направлений, однако в ближайшее время такая перспектива не представляется возможной. Борта остаются в аэропорту Шереметьево. Сообщается, что компания уже уволила около трети сотрудников, почти половина штата находится в простое.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны запретили продажу России самолетов и запчастей для них. В марте большинство российских авиакомпаний получили уведомления от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что сделало полеты невозможными. Воздушные судна российских авиаперевозчиков стали задерживать за рубежом.

