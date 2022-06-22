Пропавший в Якутии Ан-30 использовали более 44 лет

Пропавший с радаров в Якутии самолет Ан-30 эксплуатировали более 44 лет

Самолет Ан-30, который пропал с радаров в Якутии, эксплуатировали более 44 лет. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Самолет совершил свой первый полет в начале 1978 года. Сертификат его летной годности истекал в 2020 году и пока не известно, продлевался ли он», — сказал собеседник агентства.

По его утверждению, сначала воздушное судно использовали в «Аэрофлоте», впоследствии его эксплуатировали в различных авиакомпаниях, в частности, в белорусской. Ан-30, как утверждает источник, в основном занимался техническими работами и перевозил грузы, также более года несколько раз находился на хранении.

Самолет Ан-30 пропал в Якутии 22 июня. Он следовал по маршруту Якутск — Оленек. По данным МЧС, на его борту находятся пять человек, по данным источника ТАСС — семь.

Предположительно, самолет пропал в 30 километрах от аэропорта Оленек — там борт должен был совершить посадку. На его поиски направили вертолет Ми-8. В МЧС заявили, что у Ан-30 не сработал аварийный маяк.

Воздушное судно стало вторым за сутки, пропавшим в Якутии. Накануне в российском регионе исчез с радаров Ан-2 с тремя человеками на борту. Поиски самолета ведутся до сих пор, они осложнены погодными условиями.

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