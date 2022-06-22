Алиханов удивился готовности Литвы лишиться электричества из России

Калининградский губернатор Алиханов удивился готовности Литвы лишиться энергии из России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивился заявлению президента Литвы Гитанаса Науседы о готовности бывшей советской республики лишиться электроэнергии из России в отместку за транзитные ограничения для Калининграда. Об этом глава региона написал в среду, 22 июня, в своем Telegram-канале.

«Они (литовцы) уже полгода (или даже больше) не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе?» — поинтересовался Алиханов.

Он уточнил, что ответные меры с стороны России будут другими.

Президент Литвы заявил, что страна готова к отключению от электроснабжения со стороны России в отместку за транзитные ограничения для Калининграда. «Мы готовы к недружественным действиям со стороны России (в ответ), таким как отключение от системы БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — прим. «Ленты.ру») или другим», — сказал Науседа.