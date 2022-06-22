Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп заявил о планах сохранять давление на Россию

Госдеп заявил о планах США не снижать давление на Россию до конца спецоперации на Украине
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

В Госдепартаменте США рассказали о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Заявление ведомства приводит ТАСС.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что у властей США существуют планы не снижать давление на Россию до конца спецоперации на Украине.

«Соединенные Штаты не планируют снижать давление на Кремль», — сказал он о будущем участии главы МИД России Сергея Лаврова во встрече глав МИД G20 в Индонезии, которая запланирована на 7-8 июля.

Прайс добавил, что США ожидают обсуждения украинского кризиса в рамках будущих мероприятий в формате G20.

Ранее президент США Джо Байден признал влияние антироссийских санкций на США. По его словам, ограничения против страны привели к росту цен на топливо не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о способности выжить без российского газа
Производитель красок Tikkurila заявил о продолжении продаж товаров в России
Госдеп заявил о планах сохранять давление на Россию
Российский банк перестал проводить платежи партнеров в долларах и евро
Врач рассказала о вреде подсчета калорий
Бывшая «Мисс Вселенная» получила высшее образование в МГУ
Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
Байден допустил производство рекордного объема нефти в следующем году
Байден выступил с призывом на фоне роста цен на топливо
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.