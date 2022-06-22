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МЧС раскрыло подробности пожара на нефтезаводе в Ростовской области

Представитель МЧС Филиппов: на нефтезаводе в Ростовской области горела вакуумная установка

Фото: Telegram-канал «Подъем»

На Новошахтинском заводе в Ростовской области горела вакуумная установка. Новую подробность пожара на предприятии раскрыл начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что на нефтезаводе горел теплообменник.

Филиппов также рассказал, что на месте происшествия работают следственные органы и сотрудники МЧС, которые устанавливают причину пожара.

О пожаре на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода под Ростовом стало известно утром 22 июня. На данный момент возгорание ликвидировано.

Позже появилась информация, что удар по предприятию мог нанести беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки запечатлели очевидцы. На кадрах, предположительно, виден момент удара, из-за которого начался пожар.

20 июня Украина атаковала буровые вышки «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В результате удара ВСУ пострадали три человека, еще семь пропали без вести.

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Константин Лысяков
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