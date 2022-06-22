Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области

Источник ТАСС: пожар на нефтезаводе под Ростовом начался после падения беспилотника ВСУ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области мог загореться после падения украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили работники предприятия. «Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — заявил собеседник агентства.

Ранее очевидцы сняли возможный удар беспилотника по заводу на видео. На кадрах, предположительно, виден момент удара, из-за которого началось возгорание.

Утром 22 июня стало известно о пожаре на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода под Ростовом. По информации МЧС, возгорание началось в теплообменнике. На данный момент пожар локализован.

20 июня ВСУ нанесли удар по российским буровым вышкам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. На момент атаки на платформах предприятия находились 109 работников. В результате пострадали три человека, еще семь пропали без вести.