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Спорт

Дэйна Уайт оценил шансы проведения боя между ветераном UFC и звездой YouTube

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок Нейта Диаса и блогера Джека Пола имеет смысл

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил шансы на проведение боя между американским ветераном промоушена Нейтом Диасом и блогером Джеком Полом. Его слова приводятся на YouTube-канале
TheMacLife.

«Нейт выиграл один бой за пять лет. Так что мы пытаемся определиться с его будущим. Но, вероятно, он должен подраться с Джейком Полом. Это бой, который имеет смысл», — поделился глава UFC. Он отметил, что иметь дело с Диасом всегда весело, захватывающе, интересно.

Ранее о желании провести поединок против звезды YouTube заявил бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. «Все возможно, это правда. Но если драться, то только в этом году. Нам нужно будет успеть все организовать до конца года», — подчеркнул он.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он дрался против спортсменов, известных по выступлениям в UFC, — Бена Аскрена и Тайрона Вудли. В обеих схватках он одержал победу.

Диас выступает в UFC с 2007 года. Всего на его счету 20 побед при 13 поражениях в ММА. Последний поединок американца состоялся в июне 2021 года, когда он проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Дарья Коршунова
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