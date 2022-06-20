Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против звезды YouTube

Майк Тайсон заявил, что готов провести поединок с блогером Джейком Полом в 2022 году

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против блогера Джейка Пола. Об этом он рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела, отрывок которого опубликован на YouTube.

«Все возможно, это правда. Но если драться, то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года», — заявил Тайсон о своей готовности к встрече. Он отметил, что поединок может быть очень интересным.

Ранее 55-летний экс-чемпион объяснил желание драться со звездой YouTube. Он признался, что хотел бы побить рекорд поединка Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйуэзера, когда было продано 4,6 миллиона платных трансляций. Тайсон подчеркнул, что проведение боя с Полом выгоднее, чем поединки с профессиональными боксерами.

В октябре 2021-го Тайсон выразил готовность провести поединок против Пола. Тогда экс-чемпион допустил, что блогер также заинтересован в подобном бое.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он дрался против спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), — Бена Аскрена и Тайрона Вудли. В обоих схватках он одержал победу.

Тайсон вернулся в ринг в ноябре 2020-го, выступив впервые за 15 лет. Бой против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса завершился ничьей.