Майк Тайсон объяснил желание подраться со звездой YouTube
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объяснил, чем для него интересен потенциальный поединок со звездой YouTube Джейком Полом. Его слова приводит Fox News.
55-летний экс-чемпион признался, что хотел бы побить рекорд поединка Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйуэзера, когда было продано 4,6 миллиона платных трансляций. Тайсон подчеркнул, что проведение боя с Полом выгоднее, чем поединки с профессиональными боксерами. «За этим парнем будут наблюдать, наверное, около 80 миллионов человек», — добавил он.
В октябре 2021-го Тайсон выразил готовность провести поединок против Пола. Тогда экс-чемпион допустил, что блогер также заинтересован в подобном бою.
Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он дрался против спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Беном Аскреном и Тайроном Вудли. В обоих схватках он одержал победу.
Тайсон вернулся в ринг в ноябре 2020-го, подравшись впервые за 15 лет. Он провел схватку с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом. Бой завершился вничью.