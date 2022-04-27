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Майк Тайсон объяснил желание подраться со звездой YouTube

Майк Тайсон заявил, что хочет подраться с Джейком Полом и побить рекорд Мэйуэзера
Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: Alejandro Salazar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объяснил, чем для него интересен потенциальный поединок со звездой YouTube Джейком Полом. Его слова приводит Fox News.

55-летний экс-чемпион признался, что хотел бы побить рекорд поединка Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйуэзера, когда было продано 4,6 миллиона платных трансляций. Тайсон подчеркнул, что проведение боя с Полом выгоднее, чем поединки с профессиональными боксерами. «За этим парнем будут наблюдать, наверное, около 80 миллионов человек», — добавил он.

В октябре 2021-го Тайсон выразил готовность провести поединок против Пола. Тогда экс-чемпион допустил, что блогер также заинтересован в подобном бою.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он дрался против спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Беном Аскреном и Тайроном Вудли. В обоих схватках он одержал победу.

Тайсон вернулся в ринг в ноябре 2020-го, подравшись впервые за 15 лет. Он провел схватку с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом. Бой завершился вничью.

Николай Костюков
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