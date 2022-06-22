Ростовские власти заявили о приостановке работы атакованного БПЛА нефтезавода

Глава Ростовской области Голубев заявил об остановке работы атакованного БПЛА нефтезавода

Работа нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), приостановлена. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — написал глава региона.