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Ростовские власти заявили о приостановке работы атакованного БПЛА нефтезавода

Глава Ростовской области Голубев заявил об остановке работы атакованного БПЛА нефтезавода

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Работа нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), приостановлена. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

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Валерий Розенберг
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