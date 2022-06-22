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Очевидцы рассказали о падении беспилотника рядом с нефтезаводом под Ростовом

Очевидцы сообщили о падении беспилотника вблизи нефтеперерабатывающего завода под Ростовом

В сети появились кадры, на которых видны обломки беспилотника, обнаруженные рядом с местом пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На фото и видео с места видны части корпуса беспилотника. По неподтвержденным данным, речь идет о БПЛА «Байрактар».

О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно ранее 22 июня. Очевидцы опубликовали запись, на которой запечатлен возможный момент удара БПЛА по заводу, после которого начался пожар.

Как рассказали в МЧС, в настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

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