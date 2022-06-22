Очевидцы рассказали о падении беспилотника рядом с нефтезаводом под Ростовом
Очевидцы сообщили о падении беспилотника вблизи нефтеперерабатывающего завода под Ростовом
В сети появились кадры, на которых видны обломки беспилотника, обнаруженные рядом с местом пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.
На фото и видео с места видны части корпуса беспилотника. По неподтвержденным данным, речь идет о БПЛА «Байрактар».
О ЧП на предприятии в Ростовской области стало известно ранее 22 июня. Очевидцы опубликовали запись, на которой запечатлен возможный момент удара БПЛА по заводу, после которого начался пожар.
Как рассказали в МЧС, в настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.