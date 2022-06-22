Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Пожар на на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

«В 10:50 по московскому времени [зафиксирована] полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.

До этого министерство доложило о локализации пожара на 50 квадратных метрах в 10:12 по московскому времени.

Пожар на предприятии под Ростовом начался утром в среду, 22 июня. По данным МЧС, возгорание началось в теплообменнике. Как утверждает источник ТАСС, завод загорелся после падения украинского беспилотника.

В результате пожара никто не пострадал, на месте происшествия работают 35 пожарных, также задействовано 17 единиц техники.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области
Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков
Умер певец Пьер Нарцисс
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали
Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей
Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.