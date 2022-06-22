Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Пожар на на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

«В 10:50 по московскому времени [зафиксирована] полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.

До этого министерство доложило о локализации пожара на 50 квадратных метрах в 10:12 по московскому времени.

Пожар на предприятии под Ростовом начался утром в среду, 22 июня. По данным МЧС, возгорание началось в теплообменнике. Как утверждает источник ТАСС, завод загорелся после падения украинского беспилотника.

В результате пожара никто не пострадал, на месте происшествия работают 35 пожарных, также задействовано 17 единиц техники.