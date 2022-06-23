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Пилот ответил на сомнения в безопасности полетов в России

Экс-пилот Романов счел сомнения ICAO в безопасности полетов в России политическим решением

Фото: Deniz Altindas / Unsplash

Заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO) о сомнениях в безопасности полетов в России не связано с реальными проблемами, а является политическим решением, считает заслуженный пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов. О безопасности российской авиации он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

В ICAO заявили, что в России существует нерешенная проблема действительности лицензий радиооборудования самолетов и их сертификатов летной годности, так как российские лайнеры имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны. Из бюллетеня организации следует, что, если к 14 сентября проблема не будет решена, то Россия присоединиться к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

«Я думаю, что это очередной политический накат. Если у нас, к сожалению, самолеты были зарегистрированы в офшорах и, если эту регистрацию перенесли в наше государство, с юридической точки зрения, я понимаю так, что действительна последняя регистрация. А попытки выискивать проблемы и возможности хоть как-то наказать или снова поднять шум будут продолжаться. Время пройдет, и эти проблемы разрешатся», — высказался авиаэксперт.

Говоря о безопасности полетов, Романов отметил, что Россия упустила несколько десятилетий в развитии отечественной авиации, но и технологий и сил сейчас достаточно, чтобы восстанавливать и улучшать хорошие самолеты.

Ранее в июне представитель российской авиакомпании S7 сообщил о готовности перевозчика разбирать на запчасти свои самолеты. По словам спикера, авиакомпания вынуждена пойти на такие меры, чтобы обеспечить безопасность полетов на других воздушных судах.

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Екатерина Смирная
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