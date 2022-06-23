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Спорт

Россия решила вернуть десятки миллионов долларов за отмену спортивных турниров

Россия решила вернуть 49,3 миллиона долларов за отмену международных спортивных турниров

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) на начнут переговоры с мировыми спортивными организациями по выплате компенсации российской стороне за отмену турниров на территории страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта страны Андрей Федоров.

По его словам, ОКР и Минспорта хотят взыскать в досудебном порядке более 49,3 миллиона долларов. «По состоянию на сегодняшний день перенесено 186 международных спортивных мероприятий, которые были запланированы в 2022 и 2023 году», — заявил Федоров. Он также добавил что 36 отмененных турниров были крупными, среди них есть чемпионаты мира.

Ранее в четверг, 23 июня, стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) согласовала проведение в Казани чемпионата мира на короткой воде в 2026 году. Изначально турнир должен был пройти в столице Татарстана в конце этого года.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

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Алексей Гусев
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