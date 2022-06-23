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Стал известен гонорар Усика за реванш с Джошуа

Daily Star: призовой фонд поединка между Усиком и Джошуа составил 80 миллионов долларов

Фото: Action Images / Andrew Couldridge / Reuters

Daily Star стали известны гонорары, которые получат британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа и украинец Александр Усик за бой-реванш. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации источника, фиксированный призовой фонд поединка составил 80 миллионов долларов. Эту сумму выделила Саудовская Аравия для того, чтобы реванш состоялся в Джидде. Отмечается, что спортсмены разделят деньги поровну. Кроме того, Усик и Джошуа получат процент с продаж платных трансляций.

Поединок между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину, заявив, что таким образом поможет своей стране.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

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