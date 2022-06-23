Вирусолог допустил «конспирологический характер» происхождения оспы обезьян

Вирусолог Бутенко допустил «конспирологическую» теорию происхождения оспы обезьян

Оспа обезьян, случаи заражения которой выявляют по всему миру, могла быть специально распространена из лабораторий. Такое происхождение инфекции допустил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, раньше единичные случаи завоза оспы обезьян в европейские страны фиксировали в 2003 году — тогда распространение этой инфекции купировалось. Сейчас, по мнению специалиста, новая оспа обезьян может грозить пандемией. Вирусолог назвал инфекцию «уникальной вещью».

«Распространение идет от человека к человеку, причем неизвестно происхождение, потому что в основном нет связи с посещением африканских стран, контактом с обезьянами, большинство заразившихся, как правило, даже не контактировали с больными с поставленным диагнозом. Это наводит на мысль конспирологического характера», — считает он.

Бутенко напомнил об утечке сибирской язвы, которая, по его утверждению, произошла из американских лабораторий. Тогда люди отправляли вирус в почтовых пакетах тем, кого хотели заразить, рассказал специалист.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко допустил намеренное распространение оспы обезьян, а также связал ее с геями. По его мнению, новый вирус могли начать умышленно распространять для создания пандемии.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. Организация признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения.

В России случаев заражения оспой обезьян не выявлено. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране отсутствует необходимость проводить массовую вакцинацию на фоне вспышки оспы обезьян в других государствах.