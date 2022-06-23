Владелец IKEA и «Мега» рассказал о желании в будущем вернуться в Россию

Холдинг Ingka Group, владеющий IKEA и «Мега», хотел бы вернуться в Россию в будущем

Нидерландский холдинг Ingka Group, который владеет IKEA и «Мега», пока не видит условий для возвращения в Россию, но в будущем хотел бы вернуться в страну, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания назвала трудным решение о продаже заводов и сокращении сотрудников в России. IKEA по-прежнему управляет 14 торговыми центрами в стране, но изучает варианты для своих 17 мебельных магазинов, которые остаются закрытыми.

Заявление было сделано после того, как замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сказал, что IKEA «оставляет возможность вернуться», поскольку «Мега» не закрывается. Сотни западных компаний покинули Россию за последние четыре месяца, не желая работать в стране.

Ранее IKEA объявила о решении прекратить деятельность в России. Сеть магазинов проведет закрытую распродажу товаров перед окончательным уходом. Компания уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.