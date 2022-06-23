Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Владелец IKEA и «Мега» рассказал о желании в будущем вернуться в Россию

Холдинг Ingka Group, владеющий IKEA и «Мега», хотел бы вернуться в Россию в будущем

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нидерландский холдинг Ingka Group, который владеет IKEA и «Мега», пока не видит условий для возвращения в Россию, но в будущем хотел бы вернуться в страну, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания назвала трудным решение о продаже заводов и сокращении сотрудников в России. IKEA по-прежнему управляет 14 торговыми центрами в стране, но изучает варианты для своих 17 мебельных магазинов, которые остаются закрытыми.

Материалы по теме:
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Европа ввела шестой пакет санкций против России
3 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Сегодня

Заявление было сделано после того, как замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сказал, что IKEA «оставляет возможность вернуться», поскольку «Мега» не закрывается. Сотни западных компаний покинули Россию за последние четыре месяца, не желая работать в стране.

Ранее IKEA объявила о решении прекратить деятельность в России. Сеть магазинов проведет закрытую распродажу товаров перед окончательным уходом. Компания уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине
В Кремле рассказали об использовании западного оружия Киевом
Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране
Путин встретится с Лукашенко
Кремль ответил на обвинения Запада и Украины в краже зерна
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией
В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке
В России увеличились элитные квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.