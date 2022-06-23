Сын Цзю пообещал устроить ад в чемпионском поединке против американца

Боксер Тим Цзю пообещал устроить ад в бою против американца Чарло за звание чемпиона мира

Австралийский боксер Тим Цзю в эфире подкаста PBC Podcast поделился ожиданиями от поединка против американца Джермелла Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Спортсмен пообещал устроить ад сопернику, так как тщательно готовится к бою. «Я так жажду поединка с Чарло. Я знаю, что у Чарло есть удар, который может вырубить меня. Но я должен дать ему бой, в который он никогда не вступал», — заявил он. Цзю добавил, что поединок вызовет интерес во всем мире.

31 мая Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титула, сразившись с Цзю. При этом американец заявил, что Цзю нужно сделать огромный шаг вперед, прежде чем драться с ним.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Он занимает первое место в рейтинге WBO в первом среднем весе. На счету спортсмена 21 победа подряд в профессиональной карьере, 15 из которых были одержаны нокаутом.