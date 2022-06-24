В Киеве назвали приблизительную дату вступления Украины в ЕС

В Киеве заявили, что Украина может рассчитывать на вступление в ЕС не раньше 2029 года

Украина может рассчитывать на вступление в Европейский союз (ЕС) не раньше 2029 года. Такую приблизительную дату вступления страны в объединение назвала генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, который отвечает за обеспечение деятельности кабмина в этой сфере, Наталья Форсюк, передает ТАСС.

По ее словам, Киеву предстоит глобальная работа в сфере законодательства. Форсюк рассказала что украинские власти планирует начать переговорные процедуры о вступлении в ЕС уже в начале следующего года.

Директор по вопросам евроатлантической интеграции выразила надежду, что статус кандидата откроет перед Украиной доступ к структурным фондам Евросоюза. «Доступ к средствам этих фондов имеют только страны — кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно», — пояснила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) означает, что страна не является «серой зоной» или «подушкой» между Западом и Россией. Политик назвал помолвкой решение саммита Евросоюза одобрить статус кандидата для Украины.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Для сохранения статуса Киеву необходимо провести ряд реформ, в их числе — продолжение судебной реформы, реализация реформы Конституционного суда, законы, препятствующие коррупции и олигархии, а также отмыванию денег. Также Украина должна изменить законодательство о нацменьшинствах.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидата в союз для Украины и Молдавии.