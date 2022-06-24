Захарова посоветовала Бербок «не подавиться злобой и продовольствием»

Захарова назвала обвинение главы МИД Бербок о голоде безграмотной и циничной ложью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживыми обвинение главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, будто Москва использует голод как оружие. Соответствующие слова опубликованы в Telegram-канале дипломата.

«Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии», — подчеркнула Захарова, обратив внимание на данные по импорту сельскохозяйственных товаров в ФРГ. По ее словам, с начала 2022 года Берлин «фактически удвоил импорт сельскохозяйственных товаров».

Также Захарова посоветовала Бербок «не подавиться злобой и затаренным продовольствием».

При этом дипломат не обратила внимание на то, что сельскохозяйственные закупки ФРГ снизились примерно с 3,4 миллиарда евро в марте до 3,2 миллиарда евро в апреле этого года. Более того данные, на которые ссылается Захарова, не доказывают прямой корреляции между закупками одних стран и нехваткой продовольствия в других странах.

Сама глава МИД ФРГ ранее отметила, что Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» в Черном море. Москва свою причастность к кризису отрицает, указывая на то, что не задерживает поставок со своей стороны.