Суд арестовал имущество блогерши Белоцерковской

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогерши Вероники Белоцерковской

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера и журналистки Вероники Белоцерковской, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении суда.

24 мая суд заочно арестовал журналистку. В отношении Белоцерковской судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию России.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило блогершу в розыск по уголовной статье.

О том, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковский, стало известно 16 марта. В действиях блогерши следствие обнаружило признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»).

По данным СК, в марте Белоцерковская опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) несколько постов, в которых содержались заведомо ложные сведения о ходе проведения спецоперации России на Украине. Как считает следствие, эти данные были опубликованы под видом достоверных сообщений. По мнению СК, посты Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию.