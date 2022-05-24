Блогершу Белоцерковскую заочно арестовали в России

Суд в Москве заочно арестовал блогершу Веронику Белоцерковскую

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал блогера и журналистку Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инстанцию.

«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило блогершу в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что она является фигуранткой уголовного дела.

О том, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковский, стало известно 16 марта. В действиях блогерши следствие обнаружило признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»).

По данным СК, в марте она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) несколько постов, в которых содержались заведомо ложные сведения о ходе проведения спецоперации России. Как считает следствие, эти данные были опубликованы под видом достоверных сообщений. По мнению СК, посты Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию.