Блогершу Белоцерковскую объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск блогершу Веронику Белоцерковскую

МВД России объявило в розыск блогершу и предпринимательницу Веронику Белоцерковскую, в отношении которой ранее было возбуждено дело за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитирует агентство сообщение в базе данных.

О том, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковский, стало известно 16 марта. В действиях блогерши следствие обнаружило признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ»).

По данным СК, в марте она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) несколько постов, в которых содержались заведомо ложные сведения о ходе проведения спецоперации России. Как считает следствие, эти данные были опубликованы под видом достоверных сообщений. По мнению СК, посты Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию.

Вероника Белоцерковская — блогерша, журналистка и предпринимательница, владелица кулинарной школы. Живет во Франции.