На блогера Веронику Белоцерковскую завели дело за фейки о российской армии

Следственный комитет возбудил дело в отношении блогера Белоцерковской за фейки о ВС РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ")», — говорится в сообщении.

По информации СК, в марте блогер опубликовала в Instagram ряд постов, которые содержали ложные сведения о российской армии. «Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что публикации Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию. Блогеру грозит наказание от штрафа от трех миллионов рублей до 10 лет колонии.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, нарушение предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.