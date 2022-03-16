Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

На блогера Веронику Белоцерковскую завели дело за фейки о российской армии

Следственный комитет возбудил дело в отношении блогера Белоцерковской за фейки о ВС РФ

Фото: @belonika

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и блогера Вероники Белоцерковской за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ")», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
В России заблокируют Instagram
В России заблокируют Instagram
11 марта
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
4 марта

По информации СК, в марте блогер опубликовала в Instagram ряд постов, которые содержали ложные сведения о российской армии. «Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что публикации Белоцерковской дискредитируют органы государственной власти и российскую армию. Блогеру грозит наказание от штрафа от трех миллионов рублей до 10 лет колонии.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, нарушение предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
США признали невозможность существования МКС без России
В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года
Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети
Землетрясение в Японии повредило электросети
На Украине задержали девять тысяч вагонов из России
Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Названы города Крыма с подорожавшим жильем
На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»
Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.