Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках вместо стекла

Ъ: вино в в России начнут продавать в алюминиевых банках из-за дороговизны стекла

Виноделы начали отказываться от стеклянных бутылок из-за дороговизны тары. Алкогольный напиток будут разливать как пиво — в алюминиевые банки вместо стекла, пишет «Коммерсантъ».

Из-за санкций электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогими, отмечает издание. Если раньше в цене бутылки на долю энергоносителей приходилось около 20 процентов затрат, то теперь — до 65 процентов. При этом эксперты утверждают, что в стране вино в банках не пользуется спросом.

Потенциальная емкость сегмента оценивается в один процент. Связано это с дороговизной: за баночку игристого объемом 0,25 миллилитра нужно отдать около 300 рублей.

Из российских виноделов свои напитки уже стала разливать по банкам и продавать компания «Союз-Вино». Россияне выпивают около семи литров вина в год на человека — это примерно десять бутылок.

Ранее Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил власти до 30 декабря увеличить с 0,2 до 0,5 литра максимальный объем упаковки для детских соков (до трех лет) из-за ее дефицита.