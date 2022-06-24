США признали военные успехи России в Донбассе

Госсекретарь США Блинкен признал военные успехи России в Донбассе на уровне тактики

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал военные успехи России в Донбассе, отметив, что речь идет лишь о тактическом, а не стратегическом уровне. Его слова приводит ТАСС.

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. (...) Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы (...) посмотреть на стратегический уровень», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.

Ранее Блинкен заявил о планах обсудить возможность дипломатического урегулирования украинского конфликта на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет 26–28 июня.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал G7 и НАТО не поощрять «плохой мир» на Украине и территориальные уступки России. По его словам, отдавать территорию в обмен на прекращение огня — катастрофа.