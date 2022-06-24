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Разработан метод определения болезни Паркинсона по крови

Brain: разработан определяющий болезнь Паркинсона анализ крови

Фото: Louis Reed / Unsplash

Медики из Кильского университета разработали метод, который с помощью изменений белка в крови может выявить болезнь Паркинсона. Предыдущие способы диагностики основывались преимущественно на уже сформировавшихся внешних симптомах. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Предложенная методика помогла распознать недуг у 30 пациентов, и не нашла никаких признаков заболевания у 50 человек из контрольной группы. Анализ основан на трех этапах: выделение везикул нервных клеток в образцах; обнаружение белка, вызывающего болезнь Паркинсона, при помощи специфических антител; выявление патологически измененной формы α-синуклеина.

Однако ученые подчеркнули, что этот способ требует дальнейших доработок, чтобы он мог применяться повсеместно. Также авторы хотят выявить, возможна ли диагностика таким методом на ранних стадиях и будет ли он работать на других нейродегенеративных заболеваниях.

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Елена Апазиди
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