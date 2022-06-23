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Занятия боксом оказались способны уменьшить проявления болезни Паркинсона

ResearchGate: увлечение боксом оказалось способно снизить симптомы болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock

Исследователи из Медицинского колледжа Раша обнаружили, что занятия боксом способны уменьшить проявления болезни Паркинсона. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в ResearchGate.

В ходе работы ученые наблюдали за 14 испытуемыми, которым подобрали трехмесячную спортивную программу с боксом, специально адаптированную для людей со второй стадией болезни Паркинсона. Специалисты фиксировали симптомы болезни как до занятий, так и после. Оказалось, что увлечение этим видом физической активности способствует улучшению таких состояний, как депрессия и беспокойство, а также помогает справиться с проблемами со сном и болью. Кроме того, бокс облегчал проблемы, связанные с моторной функцией организма.

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Елена Апазиди
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