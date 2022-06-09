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Ночные кошмары назвали предвестником болезни Паркинсона

EClinicalMedicine: кошмары могут быть биомаркером болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock

Команда американских ученых из Бирмингемского университета назвала ночные кошмары возможным предвестником болезни Паркинсона у пожилых людей. Результаты исследования описаны в журнале EClinicalMedicine.

Для этого специалисты проанализировали 12-летние данные 3818 престарелых мужчин из США, которые жили самостоятельно, без чьей-либо опеки. Участников эксперимента попросили заполнить анкеты, где, в частности, были вопросы о качестве сна. Оказалось, что те испытуемые, которые видели страшные сны хотя бы раз в неделю, были более склонны к появлению таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона. Согласно статистике исследователей, частые кошмары у пожилых людей увеличивали шансы на обнаружение этого недуга у пациентов в ближайшие пять лет, поэтому, вероятно, могут быть биомаркером.

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В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные испытания с большей выборкой участников, а также изучить связь между сновидениями и другими заболеваниями нервной системы, например, болезнью Альцгеймера.

В апреле 2022 года медики из больницы Саутмид в Бристоле (Великобритания) впервые вылечили мужчину от болезни Паркинсона с помощью вживления импланта в мозг.

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Елена Апазиди
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