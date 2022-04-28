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Мужчину впервые вылечили от болезни Паркинсона с помощью импланта в мозг

Daily Mail: мужчина вылечился от болезни Паркинсона с помощью нейроимпланта
Tony Howells

Tony Howells. Кадр: BBC

Британские ученые из больницы Саутмид в Бристоле впервые вылечили мужчину от болезни Паркинсона с помощью импланта в мозг. Об этом пишет Daily Mail.

Англичанин Тони Хоуэллс смог избавиться от двигательных нарушений, вызванных болезнью Паркинсона, с помощью вживленного нейроимпланта. Данная разработка глубоко стимулирует пораженные области мозга посредством электрических импульсов. Ранее пациент был способен ходить не более чем 200 метров, но спустя год после операции он может передвигаться на расстояние до четырех километров, играть в гольф и быстро выполнять повседневные задачи.

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На данный момент устройству необходимо поддерживать работоспособность с достаточно крупной батареей, которая находится в области груди и соединяется под кожей проводами с имплантом в мозгу. В дальнейшем специалисты планируют его доработать и создать более компактный аккумулятор, который будет находиться непосредственно в черепе.

В марте стало известно, что микрочип в мозгу 34-летнего парализованного мужчины позволил ему общаться силой мысли. Операцию проводила команда международных ученых из Германии и Швейцарии.

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Елена Апазиди
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