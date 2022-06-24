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Спорт

Фигуристку выгнали из академии Плющенко за нарушение дисциплины

Фигуристку Анастасию Зинину выгнали из академии Евгения Плющенко за нарушение дисциплины

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристку Анастасию Зинину выгнали из академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) школы.

«Тренерским штабом принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины», — говорится в сообщении. Уточняется, что 15-летняя спортсменка не тренируется в академии с 23 июня.

Зинина перешла в академию Плющенко из группы Светланы Пановой в прошлом сезоне. На юниорском чемпионате России-2022 спортсменка заняла предпоследнее, 17-е место.

В январе этого года в академию Плющенко также был включен 17-летний фигурист Егор Рухин. Спортсмен покинул группу Этери Тутберидзе.

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