Фигуристку выгнали из академии Плющенко за нарушение дисциплины

Фигуристку Анастасию Зинину выгнали из академии Евгения Плющенко за нарушение дисциплины

Фигуристку Анастасию Зинину выгнали из академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) школы.

«Тренерским штабом принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины», — говорится в сообщении. Уточняется, что 15-летняя спортсменка не тренируется в академии с 23 июня.

Зинина перешла в академию Плющенко из группы Светланы Пановой в прошлом сезоне. На юниорском чемпионате России-2022 спортсменка заняла предпоследнее, 17-е место.

В январе этого года в академию Плющенко также был включен 17-летний фигурист Егор Рухин. Спортсмен покинул группу Этери Тутберидзе.