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Еще один фигурист ушел от Тутберидзе к Плющенко

Фигурист Рухин ушел от Тутберидзе к Плющенко спустя два месяца после перехода из ЦСКА

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 17-летний спортсмен начал тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Переход состоялся еще в прошлом году, однако известно об этом стало только 3 января.

В мае 2020 года Рухин уже уходил из группы Тутберидзе в ЦСКА. Однако осенью того же года он покинул клуб, где тренировался под руководством Елены Буяновой. С предыдущей наставницей он выступил на двух этапах юниорского Гран-при и отобрался в Финал серии. После перехода к Тутберидзе Рухин выступил на чемпионате России. Спортсмен занял последнее, 18-е место.

Соперничество между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе началось после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.

Дарья Коршунова
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