В Германии решили бороться с дискриминацией русскоязычных жителей

В Германии создали Ассоциацию по борьбе с дискриминацией русских немцев

В Германии создали Ассоциацию по борьбе с дискриминацией русских немцев и русскоязычных сограждан. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на одного из основателей объединения, члена палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна.

По его словам, идея создания ассоциации появилась в ответ на многочисленные инциденты враждебности по отношению к русским немцам и русскоязычным жителям ФРГ. В качестве примера он привел берлинский район Марцан-Хеллерсдорф, где живут несколько тысяч русских

«Иногда доходит до актов насилия — таких как нападение на Ломоносовскую школу в марте. Неизвестные забросали здание пакетами с краской, а спортзал подожгли с помощью "коктейлей Молотова"», — рассказал он.

Линдеманн подчеркнул, что в ассоциации хотят помочь русскоговорящим гражданам ФРГ и защитить их права, поскольку государственные органы бездействуют.

Экс-депутат бундестага ФРГ Ульрих Ойме, назначенный председателем Ассоциации, добавил, что в объединении не допустят, чтобы появившиеся с начала специальной военной операции России на Украине проявления дискриминации, вроде травли и ежедневных враждебных нападок, стали обыденностью в стране. Он заявил, что ассоциация будет «всеми возможными способами защищать русскоязычных жителей столицы от противоправных действий со стороны других граждан, госслужащих и государственных институтов» и при необходимости обращаться в суд.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором отметило резкий всплеск в Германии проявления дискриминации с начала военной спецоперации на Украине не только по отношению к россиянам или выходцам из России, но также и к представителям русскоязычной диаспоры. Отмечалось, что власти страны не игнорируют бытовые проявления русофобии.