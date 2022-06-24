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Назван способ разгладить морщины на лице без косметолога

Журналистка Тейлор Глинн назвала тейпы для лица способом разгладить морщины

Фото: Shutterstock

Редактор отдела красоты американской версии журнала Allure Тейлор Глинн назвала способ разгладить морщины на лице без сеансов у косметолога. Соответствующими рекомендациями она поделилась на сайте издания.

По словам Глинн, в социальных сетях стал популярен лайфхак, который подразумевает использование специальных тейпов (скотча) для лица. Метод заключается в расположении ленты на участках, где необходимо уменьшение или предотвращение появления заломов на коже (в основном на лбу). Предполагается, что таким образом бьюти-средство помогает удерживать мышцы в одном положении, не позволяя им сокращаться, отмечает журналистка. Инфлюэнсеры утверждают, что тейпирование каждую ночь на протяжении недели действительно помогло им избавиться от проблемы.

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В своем комментарии порталу доктор медицинских наук, пластический хирург Майкл Хорн подтвердил, что процедура работает. Однако он предупреждает, что она может иметь и обратный эффект, делая морщины более заметными. «Тейпами вы мешаете мышцам делать то, что они должны делать, тем самым увеличивая сопротивление. Поэтому со временем они могут стать сильнее и ускорят образование морщин, которых вы надеялись избежать», — пояснил он.

В апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова раскрыла способы, помогающие избежать морщин в молодом возрасте, а также причины их появления. Андриянова порекомендовала по возможности устранить факторы, негативно влияющие на организм, а также отказаться от избыточного употребления сладкого.

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Дарья Шляпужникова
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