Назван способ разгладить морщины на лице без косметолога

Журналистка Тейлор Глинн назвала тейпы для лица способом разгладить морщины

Редактор отдела красоты американской версии журнала Allure Тейлор Глинн назвала способ разгладить морщины на лице без сеансов у косметолога. Соответствующими рекомендациями она поделилась на сайте издания.

По словам Глинн, в социальных сетях стал популярен лайфхак, который подразумевает использование специальных тейпов (скотча) для лица. Метод заключается в расположении ленты на участках, где необходимо уменьшение или предотвращение появления заломов на коже (в основном на лбу). Предполагается, что таким образом бьюти-средство помогает удерживать мышцы в одном положении, не позволяя им сокращаться, отмечает журналистка. Инфлюэнсеры утверждают, что тейпирование каждую ночь на протяжении недели действительно помогло им избавиться от проблемы.

В своем комментарии порталу доктор медицинских наук, пластический хирург Майкл Хорн подтвердил, что процедура работает. Однако он предупреждает, что она может иметь и обратный эффект, делая морщины более заметными. «Тейпами вы мешаете мышцам делать то, что они должны делать, тем самым увеличивая сопротивление. Поэтому со временем они могут стать сильнее и ускорят образование морщин, которых вы надеялись избежать», — пояснил он.

В апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова раскрыла способы, помогающие избежать морщин в молодом возрасте, а также причины их появления. Андриянова порекомендовала по возможности устранить факторы, негативно влияющие на организм, а также отказаться от избыточного употребления сладкого.