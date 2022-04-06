Российский косметолог раскрыла способы избежать морщин в молодом возрасте

Врач Андриянова рассказала, что отказ от алкоголя помогает избежать морщин в молодости

Российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова раскрыла способы, помогающие избежать морщин в молодом возрасте, а также причины их появления. Комментарий эксперта приводят «Известия».

Специалистка рассказала, что первые морщины, расположенные преимущественно в зоне век или лба, появляются в возрасте 18-20 лет. Это эпидермальные (поверхностные) складки на коже, причиной возникновения которых является повышенная мимическая активность, пояснила врач. В то же время они могут трансформироваться в средне-глубокие (дермальные) при недостаточном уходе, воздействии солнечных лучей, злоупотреблении алкоголем и табачной продукцией. Андриянова порекомендовала по возможности устранить вышеуказанные факторы, негативно влияющие на организм, а также отказаться от избыточного употребления сладкого.

Кроме того, она отметила важность правильного ухода за кожей лица и шеи в молодом возрасте. Его можно осуществлять в домашних условиях при помощи антиоксидантов и витаминов. «В частности, возможен прием аскорбиновой кислоты и контроль за уровнем витамина D3 и ферритина. Положительное влияние на кожу также осуществляет ручной массаж, который проводит косметолог-эстетист. Для профилактики появления так называемых морщин сна рекомендуется спать на специальной подушке с выемками для лица», — заключила врач.

Ранее в апреле российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста.