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В Казахстане заметили новую версию «Града»

В Алма-Ате заметили новую версию РСЗО «Град»

Фото: Telegram-канал Dambiev

На улицах Алма-Аты заметили модернизированную версию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Усовершенствованную машину на шасси КамАЗ разработали в Казахстане. Фотографию РСЗО опубликовал Telegram-канал Dambiev. Об этом сообщает «Российская газета».

В основе РСЗО лежит шасси полноприводного грузовика КамАЗ с бронированной кабиной и местом для установки пулемета. Машина развивает скорость до 90 километров в час по шоссе, а запас хода составляет 500 километров.

Отмечается, что система полностью автоматизирована. РСЗО получила современную систему управления огнем со спутниковой навигацией. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров.

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Базовую версию РСЗО «Град» калибра 122 миллиметра приняли на вооружение Советской Армии в 1963 году. Боевая машина системы построена на шасси Урал-375Д. Артиллерийская часть РСЗО получила 40 направляющих для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами.

В мае стало известно, что Чехия передала Украине РСЗО RM-70, которые являются чехословацкой версией советской системы «Град».

В январе «Специальное конструкторское бюро» отправило Минобороны России партию РСЗО «Град» в современной модификации. Машины получили автоматизированную систему управления наведением и огнем.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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