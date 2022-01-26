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Российским военным отправили партию «Градов»

«Ростех»: «Мотовилихинские заводы» отправили Минобороны России партию РСЗО «Град»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Специальное конструкторское бюро» отправило Минобороны России партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» передал военным боевые машины РСЗО. Об этом сообщает «Ростех».

«Специальное конструкторское бюро», которое находится под управлением холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», отправило в подразделения Минобороны России партию «Градов» в современной модификации.

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Машины оснащены автоматизированной системой управления наведения и огнем, которая позволяет сократить время развертывания на огневой позиции. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров, а полный залп из 40 снарядов калибра 122 миллиметра «Град» осуществляет за 20 секунд.

Ранее источники в оборонном ведомстве сообщили, что южную границу России укрепят автоматизированными РСЗО. Системы «Торнадо-Г» получат части 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В ноябре стало известно о поступлении РСЗО «Торнадо-С» в подразделение Восточного военного округа (ВВО). Новая система может поражать одиночные цели управляемыми снарядами.

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Даниил Иринин
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