Чехия передала Украине устаревшие РСЗО

Чехия передала Украине снятые с вооружения чехословацкие РСЗО RM-70

Чехия передала Украине устаревшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70, которые сняли с вооружения. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что украинская сторона получила 20 машин. Чехия сняла с вооружения РСЗО RM-70 в 2011 году.

RM-70 является чехословацкой версией советской РСЗО БМ-21 «Град». Систему построили на шасси грузовика Tatra T813 с колесной формулой 8х8. Автомобиль получил бронированную кабину и артиллерийскую часть БМ-21. Также RM-70 оснащена гидравлическим устройством для механизированного заряжания пусковой установки.

Ранее стало известно, что Украина получила гаубицы M777 без цифровой системы управления огнем.

В марте артиллеристы Балтфлота применили РСЗО «Град» и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» на учениях.

В феврале на Украине испытали снаряды калибра 122 миллиметра «Тайфун-1» для РСЗО «Град».