На Украине испытали снаряды «Тайфун»

23 февраля на полигоне Широкий Лан Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области были испытаны снаряды калибра 122 миллиметра «Тайфун-1» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Соответствующее видео в Twitter опубликовало Конструкторское бюро (КБ) «Южное».

Отмечается, что пуски проводились с использованием штатной боевой машины БМ-21. «Поставленные перед новыми реактивными снарядами задачи выполнены, цель испытаний достигнута», — говорится в сообщении КБ на Facebook.

В феврале «Российская газета», ссылаясь на блог Oryx, написала, что в 1990-е годы некоторые украинские заводы, оставшись без государственных заказов, предлагали зарубежным странам модернизированные танки Т-72, некоторые из которых выдавали за аналоги российских Т-90.