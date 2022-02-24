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На Украине испытали снаряды «Тайфун»

КБ «Южное»: 23 февраля на полигоне ВСУ испытали снаряды «Тайфун-1» РСЗО «Град»

23 февраля на полигоне Широкий Лан Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области были испытаны снаряды калибра 122 миллиметра «Тайфун-1» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Соответствующее видео в Twitter опубликовало Конструкторское бюро (КБ) «Южное».

Отмечается, что пуски проводились с использованием штатной боевой машины БМ-21. «Поставленные перед новыми реактивными снарядами задачи выполнены, цель испытаний достигнута», — говорится в сообщении КБ на Facebook.

В феврале «Российская газета», ссылаясь на блог Oryx, написала, что в 1990-е годы некоторые украинские заводы, оставшись без государственных заказов, предлагали зарубежным странам модернизированные танки Т-72, некоторые из которых выдавали за аналоги российских Т-90.

Иван Потапов
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