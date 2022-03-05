Артиллеристы Балтфлота провели учения с беспилотниками

Артиллерийские подразделения морской пехоты Балтийского флота (БФ) провели учения на территории Калининградской области. Военные задействовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на БФ.

Тренировку по стрельбе и управлению огнем провели совместно с подразделением БПЛА. Летательные аппараты позволили обнаружить силы условного противника и передать координаты целей на командный пункт. Аппараты пролетали над целями на высоте около 250 метров.

Артиллеристы поразили десант и средства десантирования условного противника огнем РСЗО «Град» и самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Разведку осуществляли с помощью беспилотников «Элерон-3» и «Орлан-10».

К проведению боевой стрельбы привлекли около 100 артиллеристов и более 20 минометов, РСЗО и артиллерийских орудий. Стрельбу выполнили на полигоне «Хмелевка».

В феврале беспилотники «Орлан-10» применили на учениях подразделений Центрального военного округа (ЦВО). БПЛА передавали данные о целях экипажам танков и боевых машин пехоты.

В январе беспилотники «Орлан-10» разместили в аэропорту Алма-Аты. Комплекс использовали для корректировки действий миротворцев ОДКБ.