Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

Российские миротворцы в Казахстане развернули беспилотники «Орлан-10» для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника расчета «Орлан-10» Артема Лифанова.

По словам Лифанова, этот комплекс позволяет корректировать действия миротворцев ОДКБ.

«Чтобы выполнить пуск, нужно согласовать воздушное пространство с органами безопасности воздушного движения, с силами противовоздушной обороны, с охраной аэродрома, с охраной других подразделений, а также нужно иметь взаимодействие с силами соседних государств, которые также в данном районе», — пояснил военачальник.

Лифанов также добавил, что дроны находятся в постоянной боевой готовности. Отмечается, что благодаря налаженному взаимодействию на все согласования и выход на позицию уходит не более 15 минут.

Сообщается, что в район прибыли два расчета российских беспилотников. Для гражданских бортов воздушная гавань аэропорта пока закрыта.

О решении казахстанских властей привлечь миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков в республике стало известно 5 января. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. В республику также был направлен контингент из Белоруссии и Армении. Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в стране до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка.