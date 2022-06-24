Германия не опровергла планы по национализации части «Северного потока-2»

Минэкономики ФРГ не подтвердило и не опровергло планы забрать часть «Северного потока-2»

Представитель министерства экономики Германии отказался подтвердить или опровергнуть планы по национализации части газопровода «Северный поток-2», который проходит по территории ФРГ. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос прессы, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Spiegel опубликовало материал, в котором говорилось о разработке министерством финансов ФРГ планов забрать часть трубы, чтобы использовать ее для поставок газа с плавучих регазификационных терминалов, ранее зафрахтованных компанией RWE.

Соответствующее решение пока не принято, поскольку вместе с плюсами у него есть очевидные минусы. В качестве ответных действий у России появится больше поводов окончательно перекрыть поставки по «Северному потоку», а кроме того, отдельные бизнесмены опасаются национализации собственного имущества в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать статью, объяснив, что на официальном уровне не звучало каких-либо заявлений и предположений.

Отдельно в материале говорится, что поднять трубу со дна моря и изменить ее местоположение возможно, но для начала работ необходимо будет согласовать экологические вопросы.