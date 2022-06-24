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Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с подтверждением деморализации украинских военных
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале привел подтверждение деморализации украинских военных.

Кадыров опубликовал видео, на котором военнослужащие просят власти Украины разобраться с ситуацией и выражают недовольство своим командованием. Они жалуются на артиллерийские и танковые обстрелы противников, говорят о полном упадке морального духа у военнослужащих и нехватку оружия, просят вывести их батальон из зоны боевых действий на другую линию обороны для укомплектования оружием.

«Много раненых и убитых… Командование сказало составить списки тех, кто готов идти в бой, а кто не готов — чтобы написали рапорта… У нас многие не готовы вновь выйти на позиции… Командование сказало, чтобы выбирались своим ходом сами, что вывозить централизованно нас не будут», — приводит глава Чечни слова украинских военных.

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Как отметил глава республики, несмотря на беспрецедентные поставки оружия на Украину Западом и Европой, украинская армия испытывает острую нехватку вооружения, опытных бойцов и «здравомыслящего командования», в то время как Киев «упорно создает впечатление сильного государства, что в свою очередь усиливает поток западных средств. Но правду не скрыть за широкой ширмой».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики, поскольку каждый из выпущенных российскими военными патронов был компенсирован отбитым у Вооруженных сил Украины арсеналом вооружения — от патронов до ручных противотанковых комплексов Javelin. Также Кадыров пообещал в ближайшее время зачистить всю территорию Донбасса.

Ударная волна


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Марина Совина
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