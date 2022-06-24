Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач раскрыла неочевидные причины долголетия женщин

Эндокринолог Павлова: гормоны и эмоциональность помогают женщинам жить дольше мужчин

Фото: Shutterstock

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла причины долголетия женщин. Информацией о том, как гормоны и эмоциональность помогают женщинам жить дольше, врач поделилась в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что мужчины, как правило, живут меньше женщин, даже в спокойное время. По ее словам, на вопрос почему так происходит, нет одного ответа, но есть много причин, версий и теорий.

«Точно известно, что определенный баланс гормонов помогает в организме женщин долгое время "латать" сосуды, а, значит, увеличивать жизнеспособность сердечно-сосудистой системы. Благодаря своей эмоциональности (поплакали — и вывели гормоны стресса), женщины более защищены от житейских невзгод», — назвала одну из неочевидных причин Зухра Павлова.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

Эксперт добавила, что мужчинам, которые, как правило, попустительски относятся к своему здоровью, стоит хотя бы начать измерять давление, чтобы вовремя заметить признаки патологии. «Высокое кровяное давление — не норма ни в каком возрасте, это дополнительная нагрузка (и, следовательно, разрушение) на сосуды, органы и даже сам мозг», — предупредила Павлова и отметила, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний традиционно самая высокая. По этой же причине, по ее словам, крайне важно и регулярно проверять уровень холестерина.

Далее, по мнению врача, стоит разобраться с лишним весом. «Он их буквально лишает мужественности: в жировой ткани идет переработка тестостерона в эстрадиол (условно женский гормон). Одним из проявлений этого явления становится растущая грудь, — предупредила эндокринолог. — Любой дисбаланс гормонов ударяет по сердцу и сосудам».

Врач добавила, что всем, кто хочет жить долго, сохраняя при этом способность здраво мыслить и самостоятельно передвигаться, надо обязательно компенсировать все проявления возраста и возможных болезней. «Правильная еда, сон, физкультура, отсутствие вредных привычек, своевременные обследования у врачей. Чем раньше вы свернете на дорогу здорового образа жизни, тем дольше будете идти», — подытожила эксперт.

Ранее Зухра Павлова рассказала, почему операция по уменьшению желудка помогает сбросить вес не всем толстякам. После хирургического вмешательства все равно необходимо менять пищевые привычки.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
США признали военные успехи России в Донбассе
С двух российских мемориалов сняли польские флаги
Названа самая уязвимая перед жарой категория людей
Богатейшие криптомиллиардеры мира перестали быть миллиардерами
Федеральный заповедник уничтожат ради элитного жилого комплекса
Протестующие собрались у здания Верховного суда США из-за закона об абортах
Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля
Ходить без нижнего белья стало новым трендом
Щербакова обратилась к ISU
В России вдвое снизились доходы таксистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.