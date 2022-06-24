Врач раскрыла неочевидные причины долголетия женщин

Эндокринолог Павлова: гормоны и эмоциональность помогают женщинам жить дольше мужчин

Эндокринолог Зухра Павлова раскрыла причины долголетия женщин. Информацией о том, как гормоны и эмоциональность помогают женщинам жить дольше, врач поделилась в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что мужчины, как правило, живут меньше женщин, даже в спокойное время. По ее словам, на вопрос почему так происходит, нет одного ответа, но есть много причин, версий и теорий.

«Точно известно, что определенный баланс гормонов помогает в организме женщин долгое время "латать" сосуды, а, значит, увеличивать жизнеспособность сердечно-сосудистой системы. Благодаря своей эмоциональности (поплакали — и вывели гормоны стресса), женщины более защищены от житейских невзгод», — назвала одну из неочевидных причин Зухра Павлова.

Эксперт добавила, что мужчинам, которые, как правило, попустительски относятся к своему здоровью, стоит хотя бы начать измерять давление, чтобы вовремя заметить признаки патологии. «Высокое кровяное давление — не норма ни в каком возрасте, это дополнительная нагрузка (и, следовательно, разрушение) на сосуды, органы и даже сам мозг», — предупредила Павлова и отметила, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний традиционно самая высокая. По этой же причине, по ее словам, крайне важно и регулярно проверять уровень холестерина.

Далее, по мнению врача, стоит разобраться с лишним весом. «Он их буквально лишает мужественности: в жировой ткани идет переработка тестостерона в эстрадиол (условно женский гормон). Одним из проявлений этого явления становится растущая грудь, — предупредила эндокринолог. — Любой дисбаланс гормонов ударяет по сердцу и сосудам».

Врач добавила, что всем, кто хочет жить долго, сохраняя при этом способность здраво мыслить и самостоятельно передвигаться, надо обязательно компенсировать все проявления возраста и возможных болезней. «Правильная еда, сон, физкультура, отсутствие вредных привычек, своевременные обследования у врачей. Чем раньше вы свернете на дорогу здорового образа жизни, тем дольше будете идти», — подытожила эксперт.

Ранее Зухра Павлова рассказала, почему операция по уменьшению желудка помогает сбросить вес не всем толстякам. После хирургического вмешательства все равно необходимо менять пищевые привычки.

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