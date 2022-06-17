Россиянам назвали главный подвох в операции по уменьшению желудка

Эндокринолог Зухра Павлова: после операции по уменьшению желудка аппетит остается

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам, что, хотя многие полные люди мечтают о бариатрической операции как средстве спасения от ожирения, этот метод неприятен, а иногда и бесполезен. Главный подвох в операции по уменьшению желудка она назвала в своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что многим больным ожирением людям кажется, что операция поможет им легко похудеть, так как после нее в желудок не будет помещаться много еды, а значит, и объедаться не получится. «Но трагедия заключается в том, что аппетит-то остается. Человеку хочется не просто питаться, а закидывать себе в рот двумя руками, — уточнила эндокринолог. — Многие рассказывают, что процесс еды превращается в замкнутый круг обжирания и рвоты. Это неприятно, болезненно и очень вредно».

По ее словам, требуется немало времени, чтобы человек научился есть столько, сколько может влезть в уменьшенный желудок. «По сути, происходит ровно то, что должно произойти в процессе обычного, не хирургического, излечения от ожирения: человек приучается есть мало. А бариатрия этому лишь помогает, причем совсем не комфортным способом. И, увы, вообще не является гарантией избавления от лишнего веса», — конкретизировала Павлова.

Эксперт добавила, что, если человек не будет сдерживать себя, за время привыкания желудок может опять растянуться практически до прежних размеров, а лишние килограммы быстро вернутся.

Павлова подчеркнула, что, как и любое хирургическое вмешательство, бариатрическая операция имеет четкие показания: ожирение второй или третьей стадии, которое сопровождается серьезными заболеваниями, тяжесть которых уменьшится при сбросе веса. Не делают операции, по ее словам, пациентам с раком, болезнями ЖКТ, психическими болезнями, алкоголизмом и наркоманией в анамнезе.

Эндокринолог призвала россиян худеть более щадящими методами: постепенно менять рацион и образ жизни, начать заниматься спортом. «Надо вести себя как стройный здоровый человек, и тогда вы таким обязательно станете», — подытожила она.

Ранее диетолог Олеся Обанина назвала желание наесться на ночь проблемой людей с ожирением и неустойчивой психикой. Она отметила, что из-за неправильного ритма жизни у человека нет аппетита утром, а вечером он не может оторваться от холодильника.