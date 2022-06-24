Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Велес
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Тренер сборной Польши объяснил отстранение игрока «Спартака» от чемпионата мира

Тренер сборной Польши Михневич заявил, что отстранение Рыбуса от ЧМ было его решением

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался об отстранении полузащитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса от выступлений за национальную команду. Об этом сообщает Sport.pl.

Специалист объяснил, что отказ от приглашения футболиста на чемпионат мира был его личным решением. «Его жена не захотела ехать в Польшу, поэтому ему пришлось делать сложный выбор. Он с пониманием отнесся к моему решению», — заявил Михневич. Тренер также подчеркнул, что Рыбус в будущем может вернуться в команду.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян
Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море
Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.