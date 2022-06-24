Тренер сборной Польши объяснил отстранение игрока «Спартака» от чемпионата мира

Тренер сборной Польши Михневич заявил, что отстранение Рыбуса от ЧМ было его решением

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался об отстранении полузащитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса от выступлений за национальную команду. Об этом сообщает Sport.pl.

Специалист объяснил, что отказ от приглашения футболиста на чемпионат мира был его личным решением. «Его жена не захотела ехать в Польшу, поэтому ему пришлось делать сложный выбор. Он с пониманием отнесся к моему решению», — заявил Михневич. Тренер также подчеркнул, что Рыбус в будущем может вернуться в команду.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.